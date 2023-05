Miriam Leone e l'ansia: «Esercizi per sbloccarla. Ho iniziato tardi a prendermi cura di me»

Miriam Leone, in outfit casalingo, struccata e con una tisana, confessa ai suoi fan come è riuscita a sbloccare le sue ansie. La necessità di rallentare, lo yoga e gli esercizi di respirazione: l'attrice si apre in un video sui social in cui senza filtri condivide la sua routine di benessere.

Miriam Leone: «Mi manca sempre la mia terra»

«Ho iniziato tardi a prendermi cura di me», afferma nel video pubblicato e condiviso con i fan su Instagram. Il valore delle piccole cose l'ha tenuta in equilibrio, mentre le grandi questioni le hanno creato delle ansie.

L'attrice spiega, infatti, che ha imparato a gestire un'eventuale cena in cui mangia troppo o un lavoro troppo impegnativo dal punto di vista emotivo, con delle tecniche precise. Il video promuove uno stile di vita sano e il benessere psicofisico, un messaggio di profonda sensibilità che si conclude con un «A voi cosa fa stare bene? Cosa vi rimette in pace?», rivolto ai suoi follower.

«Cerco di fare 10-15 minuti di respirazione e piccoli esercizi per sbloccare le ansie, rituali come il bagno con candele profumate. Amo gli oli essenzaili, li ho studiati perché mi mancavano i profumi della mia terra», ha rivelato Miriam Leone, commuovendo i fan, tanto che, per tutta risposta, l'hanno inondata di affetto con messaggi e commenti di comprensione.

Catania è la terra dell'ex Miss Italia 2008 che, senza paura, ammette con un sorriso e gli occhi pieni di orgoglio: «La mia terra mi manca sempre!», ha confidato Miriam Leone.