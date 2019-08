Chiara Ferragni in lacrime: la sorpresa di Fedez per il primo anno di nozze

Ferragnez il primo anno di matrimonio si festeggia in Liguria al Belmond Hotel Splendido e i due chiudono il sabato sera romantico con una cena a lume di candela a Portofino e un regalo a sorpresa tutto per lei da suo marito.







Una torta preparata e lo scherzo di Chiara Ferragni Fedez , un anno di matrimonio e una grande sorpresa. Per iil primo anno di matrimonio si festeggia in Liguria al Belmond Hotel Splendido e i due chiudono il sabato sera romantico con una cena a lume di candela a Portofino e un regalo a sorpresa tutto per lei da suo marito.Una torta preparata e lo scherzo di Fedez che arriva con un vassoio al tavolo e scopre un regalo prezioso con tanto di video postato sui social. Chiara decisamente emozionata e quasi in lacrime: "Ma che bello amore", dice lei commossa.

La coppia ha scelto proprio Portofino per concedersi qualche giorno tutto per sé, per celebrare il primo anniversario dopo il festoso matrimonio social celebrato a Noto in Sicilia lo scorso anno in presenza delle famiglie, degli amici e del loro piccolo Leone. Un evento che aveva fatto parlare per intere settimane il mondo del gossip.

