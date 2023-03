Chiara Ferragni in bikini, il lato B infiamma il Marocco. Scoppia la polemica: «È cresciuto all'improvviso?»

Chiara Ferragni ha indossato il primo bikini dell'anno. L'imprenditrice digitale ha approfittato del soggiorno marocchino per sfoggiare il lato B (il primo della stagione): Chiara è volata a Marrakech, insieme alla sua crew di lavoro per una vacanza alternativa, immersa nella natura del Marocco.

La piscina privata dell'iconico hotel di lusso in cui il team sta alloggiando ha dato l'opportunità alla Ferragni di condividere sui social uno scatto che ha infiammato i commenti. Il lato B, infatti, ha scatenato una serie di commenti tra chi accusa la moglie di Fedez di modificare le sue foto per far risaltare forme «in realtà inesistenti», come scrivono gli hater sotto nei commenti.

Chiara Ferragni, il lato b in Marocco

Chiara Ferragni ha scelto il celebre Palazzo La Mamounia, uno degli hotel più esclusivi e noti al mondo. L'influencer è partita insieme al suo team alla volta del Marocco, una luogo visitato più volte ma che le è rimasto particolarmente nel cuore. Con lei non ci sono Fedez, Leone e Vittoria che invece sono rimasti a Milano.

«First swim of the season» (prima nuotata della stagione), ha scritto Chiara Ferragni a corredo dello scatto che la ritrae nella piscina privata del resort immersa nel verde. Il lato B è messo in risalto grazie al bikini modello perizoma.

Tuttavia non sono mancate le critiche. Basta aprire i commenti del post, infatti, per leggere alcuni degli insulti a cui la Ferragni deve andare incontro ogni giorno: «Magari avesse questo tipo di lato B, ovviamente tutto modificato», ha commentato qualcuno. «Questo sedere è cresciuto all'improvviso», ha scritto qualcun altro. «Non mi sembra quello originale», ha sottolineato qualcun altro.

Commenti al veleno che riceveranno una controrisposta?