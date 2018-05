Britney Spears, l'ex marito chiede il triplo nell'assegno di mantenimento

di Salvatore Maria Ferrarelli

Quanto si tratta diglidellenon sono mai daccordo con quanto preventivamente deciso. L'ultimo di questa infinita lista è; ex marito della pop princess. Attualmente, Kevin riceveal mese da parte della Spears per il mantenimento dei figli. Secondo l'avvocato di Kevin,l'uomo merita "almeno tre volte quell'importo". Il legale in un'intervista arivela: “Abbiamo dato loro il tempo e l'opportunità di regolare l'aumento delle modifiche al supporto per i figli di Kevin, e sono tornati con condizioni non ragionevoli”.Già da febbraio la squadra dei legali di Kevin si sono gia scagliati contro quelli della pop star per far ottenere al ballerino maggiore tempo da dedicare ai. Nei documenti, ottenuti da, è stato rivelato che il DJ ha un reddito di 3000 dollari al mese; che rappresenta l'1% di quello dell'. I legali chiedono così che il padre possa far mantenere quello stile di vita, che i bambini seguono con la madre, anche da parte sua., sposati dal 2004 al 2007, hanno due figli:(12) e(11).