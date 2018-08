Follie al Billionaire: magnate americano spende 150mila euro in champagne

Flavio Briatore e la prima foto con Heidi Klum e la figlia mai riconosciuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per tutti alper un conto record di 150mila euro. Al noto locale fondato daa Porto Cervo, in Sardegna, il pregiato spumante scorreva a fiumi e a pagare ci ha pensato un magnate americano.Il milionario, riporta il quotidiano locale La Nuova Sardegna, era sull'isola lo scorso weekend e non ha badato letteralmente a spese. Al suo tavolo ha fatto portare una bottiglia "Mathusalem" di Cristal (sei litri), dal costo di 30mila euro e dopo due portantine a piramide da 50 bottiglie l'una di Dom Perignon.Plateale l'arrivo delle bottiglie, accompagnato dalla colonna sonora del film "Rocky" con protagonista Sylvester Stallone. Il magnate ha offerto le bollicine non solo ai suoi ospiti, ma anche agli altri clienti della discoteca. Lo champagne è stato consumato nel giro di due serate, mentre lo scontrino finale del fine settimana, comprensivo delle bottiglie, è stato di 150mila euro.