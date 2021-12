Biagio Antonacci papà per la terza volta: il tenero messaggio di auguri di Gianni Morandi

Biagio Antonacci papà per la terza volta. Il cantante ha avuto un bambino dalla compagna Paola Cardinale e ha condiviso la notizia mostrando un albero appena piantato con un fiocco azzurro. «Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio», scrive sui social l'artista di Iris. Antonacci ha altri due figli: Paolo e Giovanni.

Nei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza.

Biagio Antonacci è fidanzato con Paola Cardinale dal 2004 e ha avuto altri due figli con Marianna Morandi. Anche Paola Cardinale ha una figlia nata da una storia precedente.

Anche Paolo e Giovanni hanno iniziato a occuparsi di musica come il papà e il nonno: il più giovane è un cantante e presentatore radiofonico e il fratello è autore di testi per artisti come Nek, Alessandra Amoroso, CARA, Annalisa, Francesco Renga e Fedez. Tra i primi a fare gli auguri per la nuova nascita ci sono stati Jovanotti, Carlo Conti e Rudy Zerbi. E c'è anche un messaggio dell'ex suocero Gianni Morandi: «Benvenuto in questo mondo Carlo! Viva la mamma!»

