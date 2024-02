Biagio Antonacci, doppio concerto a Sferisterio Live 2024: le date e il costo dei biglietti

MACERATA - Biagio Antonacci protagonista di Sferisterio Live 2024. E’ di oggi, infatti, l’annuncio che il cantautore calcherà il 9 ed il 10 giugno le scene dell’arena maceratese, dopo Il Volo e Fiorella Mannoia.

«Con il doppio concerto in Arena di Biagio Antonacci, Macerata si prepara ad accogliere un artista che porterà sul palco dello Sferisterio i successi dei suoi oltre 30 anni di carriera e che arricchirà la proposta estiva del festival maceratese – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. La città, come abbiamo dimostrato in questi anni, è in grado di attrarre ‘stelle’ di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale; questo a testimonianza del grande appeal del nostro Sferisterio e di ciò che Macerata è in grado di offrire a livello culturale, artistico e turistico».

Dopo 5 anni di attesa Biagio Antonacci ha pubblicato il suo nuovo album “L’inizio”, il suo sedicesimo disco di studio.

L’album ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e ascoltati nel nostro paese (al secondo posto nella classifica Vinili, CD e Musicassette).

I biglietti per i nuovi appuntamenti live, prodotti e organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., e che per la tappa maceratese vede in ambito organizzativo la presenza di Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020) saranno disponibili dalle ore 18.00 di oggi martedì 13 febbraio su www.ticketone.it e alla Biglietteria dello Sferisterio.



I prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino e Oro 99,00 euro, Verde 92,00 euro, Blu 88,00 euro, Rosso 85,00 euro, Giallo 80,00 euro e Balconata (in piedi) 65,00 euro.