Biagio Antonacci e Marianna Morandi, rivelazione a Oggi è un altro Giorno: «I sensi di colpa del mio ex? Vi dico la mia...»

Marianna Morandi ospite, martedì 9 maggio, in Rai della trasmissione di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“, insieme alla madre Laura Efrikian. La 54enne ha parlato non senza un pizzico di emozione in tv dei figli, Giovanni e Paolo Antonacci, avuti dall’ex compagno, il cantante Biagio Antonacci e ha provveduto a rispondere ad alcune sue recente dichiarazioni. Per quasi venti anni Biagio Antonacci è stato legato a Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, dalla quale ha avuto due figli. La fine della storia gli ha lasciato grandi sensi di colpa: «Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince», erano state le parole di Antonacci in un'intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre la sua carriera.

Le parole di Marianna Morandi

«Si, l’ho letto, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli.

L'intervista a Oggi è un altro giorno

Durante l’intervista a “Oggi è un altro giorno”, Marianna ha parlato con grande orgoglio del figlio e della sua carriera, mostrandosi felice e commosa di tutti i suoi traguardi. Inoltre, ha ricordato di quando, a soli 16 anni, Paolo decise di lasciare la scuola per seguire papà Biagio in tour e dedicarsi alla sua passione per la musica. Questo aveva causato parecchie tensioni tra madre e figlio e la donna si è detta molto dispiaciuta di come ha affrontato quel periodo.