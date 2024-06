MACERATA - L’arena scalda i motori ed è pronta a spalancare i cancelli su notti magiche, fatte di musica e divertimento in compagnia di artisti di qualità. È scattato infatti il countdown per Sferisterio Live, il tradizionale festival di musica dal vivo organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Sferisterio, che prenderà il via domenica 9 giugno con l’attesissimo concerto di Biagio Antonacci “Live 2024 -Funziona solo se stiamo insieme”, la cui replica è prevista per lunedì 10 giugno.

I numeri

Cinque i concerti verso il sold out. A sorridere è anche il botteghino arrivato già a quota 14mila biglietti venduti su nove serate totali di spettacolo e andando verso il sold out per i concerti di Antonacci, Tozzi, Mannoia, Il Volo e Venditti, a dimostrazione che l’offerta artistica proposta sta riscuotendo un alto gradimento da parte del pubblico. Dopo Antonacci, che proporrà al pubblico vecchi e nuovi successi, questi ultimi tratti dal suo ultimo album “L’inizio”, Sferisterio Live tornerà in Arena il 19 agosto - anche per lasciare lo spazio alla lirica - con il concerto di Mario Biondi, uno show con 18 musicisti d’orchestra che si esibiranno sul palco senza amplificazione. Il repertorio spazierà dai brani dell’ultimo album “Crooning Undercover” ai più grandi successi della sua carriera. Poi, a salire sul palco dello Sferisterio, sarà il 28 agosto Umberto Tozzi che per il suo tour mondiale “L’ultima notte rosa the final tour”, con il quale darà l’addio alla scena live, ha scelto l’arena maceratese. A seguire, il 30 agosto, lo Sferisterio ospiterà una tappa del nuovo tour di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica Live con orchestra”. Chiusura di Sferisterio Live a settembre con altri tre concerti: il 4 in programma “Pfm canta De André – Anniversary” che vedrà sul palco una formazione spettacolare con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli, fondatore della Pfm, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini. Il 5 e 6 settembre doppietta de Il Volo che presenterà al pubblico “Tutti per uno – Capolavoro” e il 7 sarà la volta di Antonello Venditti con “Notte prima degli esami 1984 – 2024 40th anniversary”.

Le edizioni

Anche la stagione 2024 di Sferisterio Live è quindi destinata a lasciare il segno come già aveva fatto quella passata. Una rassegna che ogni anno registra il segno più, dimostrando le potenzialità del simbolo di Macerata non solo a livello turistico, ma anche come punto di riferimento artistico per i grandi della musica. Nel 2023 erano state circa 20mila le presenze complessive spalmate su dieci concerti, di cui metà andati sold out. Stagione che aveva visto sul palco The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garrett, Mr. Rain, Robert Plant, Madame, Massimo Ranieri e Venditti&DeGregori. Un cartellone che aveva registrato numeri importanti pure sui a livello di comunicazione con 15mila visite sui profili social, ben 235mila visualizzazioni dei contenuti e 2.700 interazioni. Sferisterio Live, lo scorso anno, ha portato nelle casse dell’Associazione Sferisterio 97mila euro tra servizi e fee per i biglietti venduti, oltre a giornate lavorative aggiuntive per le maestranze. L’associazione Arena Sferisterio cura la programmazione della rassegna secondo le indicazioni dell’amministrazione, mentre al Comune spetta la direzione artistica di Sferisterio Live tramite i propri organi interni. E se i numeri fanno già sorridere il botteghino, non sono da meno quelli che riguardano gli arrivi in città. Sferisterio Live, infatti, oltre al Macerata Opera Festival con la lirica, rappresenta un importante volano per l’economia locale, portando in città e nelle zone vicine numerose presenze che usufruiscono dei servizi ricettivi, dagli alberghi ai ristoranti.