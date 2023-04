Belen, su Instagram si riaccendono i rumors. Il post fa scatenare i fan: «È in crisi o incinta». Cosa ha detto

Belen Rodriguez ha postato su Instagram una frase misteriosa e sono nuovamente esplosi i rumors. Dopo aver smentito le voci a suo carico nella scorsa puntata de Le Iene, la showgirl argentina sembra continuare a celare un velo di mistero con frasi che fanno pensare che in realtà un fondo di verità nei tanti gossip che circolano ci sia.

Il post

«Luna piena Luna innamorata Luna in attesa Regala dal suo ventre altre Lune sorridenti per noi», ha scritto a corredo di un post in cui si vedono i vari cicli lunari. Immediatamente moltissimi followers hanno pensato a una possibile gravidanza, ma c'è anche chi pensa sia un riferimento a un periodo non proprio sereno per la Rodriguez, addirittura alludendo nuovamente a una crisi con Stefano De Martino.

Mistero

Non solo pensieri negativi però, c'è chi sostiene che le parole siano una dedica a sua figlia, Luna Marì, magari in un momento di nostalgia dovuto al fatto che quando è stato scritto il post la piccolina si trovava con il papà, Antonino Spinalbese. Belen, da sempre molto attenta alla sua privacy, non ha chiarito il significato del suo post che resta avvolto, appunto, da un velo di mistero.