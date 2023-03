Belen incinta del terzo figlio? «Vi racconto io come stanno le cose». La showgirl svela la verità

Belen è incinta? È stato decisamente il pettegolezzo più rumoroso delle ultime settimane. La showgirl argentina, stando al tam tam delle indescrizioni sui social, sembrava stesse aspettando il terzo figlio (il secondo da Stefano De Martino). Voci che hanno trovato presto una smentita dalla diretta interessata.

Belen, infatti, ha condiviso una foto in cui sfoggia il pancione. Ma servono pochi secondi per capire che in realtà si tratta di un pancino finto. Vediamo cosa sta succedendo.

Belen, la foto che smentisce la gravidanza

L'ipotetico annuncio della gravidanza di Belen avrebbe potuto mettere a tacere tutte le indiscrezioni che circolano in rete sulla presunta crisi tra la showgirl e il papà di Santiago, Stefano De Martino, smentita tra l'altro più e più volte attraverso vari segnali social. Questa volta, per smentire le voci sulla dolce attesa la showgirl ha usato un pizzico di ironia.

La smentita

Su Instagram, la conduttrice de Le Iene ha pubblicato una foto in bianco e nero insieme ai collaboratori Lollo, professionista di beauty e makeup, e Antonio Perfetto, esperto di fashion. I tre, nel simpatico scatto, sfoggiano ciascuno un pancione, realizzato con l'aiuto e il sostegno di alcuni cuscini.

E poi la smentita ufficiale: «Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)», ha scritto la showgirl argentina mettendo a tacere ogni indiscrezione.