Cecilia Rodriguez, la dedica a Ignazio Moser (che scaccia tutte le voci sulla crisi): «Per il resto della nostra vita»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono più innamorati che mai e, quindi, con alcune foto postate su Instagram, scacciano una volta per tutte le voci di una grave crisi che avrebbe addirittura (secondo alcuni) messo in dubbio il progetto di matrimonio.

La sorella minore di Belen ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato e la cagnolina Aspi a Trento e, come didascalia, ha dedicato delle dolci parole al suo Ignazio.

Il post Instagram di Cecilia Rodriguez

Belli, felici, sorridenti e innamorati come non mai. È questo ciò che traspare dalle foto pubblicate su Instagram da Cecilia Rodriguez che si è goduta alcuni giorni a Trento con il fidanzato Ignazio Moser. La showgirl ha scritto: «Per il resto della tua vita, per il resto della mia, per il resto della nostra».

Nonostante le recenti voci di una crisi tra i due, Cecilia e Ignazio sono una delle coppie più affiatate dello showbiz: da quando si sono incontrati per la prima volta all'interno della casa del Gf Vip non si sono più lasciati.

Sia Cecilia che Ignazio sono molto seguiti sui social: lei conta quasi cinque milioni di follower su Instagram mentre lui poco più di un milione.

Cecilia Rodriguez è impegnata con vari progetti di lavoro. La showgirl, infatti, non segue solamente i social ma è anche molto presa nella realizzazione di nuovi capi per la linea di abbigliamento HINNOMINATE creata con i fratelli Belen e Jeremias.