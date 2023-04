Belen Rodriguez in profonda crisi: «Ha un male oscuro». La rivelazione: cosa sta succedendo

Belen Rodriguez starebbe attraversando un periodo difficile. A parlare della delicata situazione della showgirl argentina è il settimanale Diva e Donna che parla di una profonda crisi personale dovuta principalmente al lavoro. Se sul fronte sentimentale Belen sembra aver ritrovato la felicità con il papà di Santiago, pare che professionalmente per lei non sia affatto un momento facile.

La crisi

Secondo il magazine la Rodriguez starebbe iniziando a fare i conti con il tempo che passa. Dopo aver passato un lungo periodo sulla cresta dell'onda, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, ora Belen inizia ad essere meno in voga. Nuove ragazze e nuovi volti iniziano a farsi spazio e a "rubarle" il posto, creando nella showgirl un senso si smarrimento. In pratica, secondo la ricostruzione di Diva e Donna, la conduttrice e modella sudamericana starebbe affrontando una sorta di crisi per l’età che avanza.

Il rapporto con Stefano

Il disagio potrebbe riguardare anche Stefano, visto che in questo momento De Martino sta collezionando successi su successi, mentre lei compare meno in tv. Se uno dei motivi di crisi nella coppia era stato proprio il senso di inadeguatezza che provava Stefano nei confronti di Belen dal punto di vista professionale, pare che ora i ruoli si siano invertiti. Si tratta solo di congetture, per ora, ma le continue assenze e crisi della Rodriguez, potrebbero essere ricollegate a questo suo malessere. La diretta interessata però, ancora non si è voluta esprimere a riguardo.