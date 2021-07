Beckham sul suo yatch ad Amalfi, fermato e interrogato dalla Guardia di Finanza. «I figli erano sullo sci d'acqua»

David Beckhamè stato interrogato dalla Guardia di Finanza, dopo che i suoi figli sono stati avvistati alla guida di sci d'acqua in prossimità dello yatch di famiglia in costiera amalfitana dove l'ex giocatore si trovava in vacanza.

L'interrogatorio e i testimoni

Secondo quanto riporta il The Sun, venerdì scorso il lussuoso yatch di Beckham era ormeggiato al largo della Costiera Amalfitana, quando una barca della Guardia di Finanza si è fermata al suo fianco. Secondo i testimoni, l'ex calciatore 46enne avrebbe trascorso ben 45 minuti sul suo yacht a parlare con gli ufficiali che gli avrebbero persino chiesto un selfie.

APPROFONDIMENTI IL LUNGO POST Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò e le polemiche social:...

David Beckham quizzed by Italian police about his kids jet-skiing on holiday https://t.co/rvyZSYie4x — Sun Sport (@SunSport) July 24, 2021

Prima dell'intervento della polizia, il figlio Cruz, 16 anni, si trovava nei dintorni dell'imbarcazione a bordo di un jet-ski insieme a sua sorella Harper di 10 anni. Un testimone ha detto al The Sun: «Cruz e Harper avevano appena iniziato a fare jet-ski e cinque minuti dopo è arrivata la barca della polizia». «David stava prendendo il sole e subito ha lasciato il ponte ed è sceso al piano di sotto per occuparsene».

Il testimone ha aggiunto:«Sia Cruz che Harper indossavano giubbotti di salvataggio e stavano molto vicino allo yacht, quindi è difficile capire quale fosse il problema. David sembrava chiamarli per tornare allo yacht e hanno ormeggiato la moto d'acqua».

«L'interrogatorio da parte della polizia è andato avanti per circa 45 minuti, anche se sembrava tutto abbastanza amichevole. A un certo punto hanno chiesto dei documenti che David ha mostrato loro». «Gli hanno persino chiesto un selfie. Poi, alla fine, David si è chinato per un amichevole pugno e la polizia è andata via».

La famiglia Backham è volata in Italia la scorsa settimana insieme a sua moglie Victoria, 45 anni. I due sono stati raggiunti dal figlio maggiore 22enne Brooklyn accompagnato dalla sua fidanzata e dal figlio Romeo di 18 anni, nonché dai due minori Cruz e Harper. Secondo il The Sun Brooklyn e la sua fidanzata potrebbero essere in Italia per scegliere la propria location di nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA