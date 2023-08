Turista morta ad Amalfi, il video choc: la festa sul veliero Tortuga, poi lo schianto e le grida

Sul veliero Tortuga era una giornata di festa. A bordo dell'imbarcazione famosa per le feste in mezzo al mare c'erano 85 persone, tra invitati a un matrimonio, turisti ed equipaggio. Ma mentre sul ponte impazzava la festa, in acqua si stava consumando la tragedia: il momento dello scontro tra il motoscafo su cui viaggiava una famiglia americana ora rimasta orfana della madre e il veliero è stato ripreso in un video girato proprio sulla grande imbarcazione a largo di Amalfi.

Turista morta ad Amalfi, il video choc

Il momento dello scontro tra motoscafo e veliero Tortuga è stato immortalato da un video girato da uno degli invitati al matrimonio che si stava festeggiando a bordo.

Le persone ballano spensierate, bevono, cantano. Poi si sentono delle grida: una bambina è finita in mare. La musica si ferma, e tutti si precipitano a guardare cosa sta succedendo nelle acque ci Conca dei Marini. Il video è stato pubblicato su Facebook dal deputato Francesco Borrelli, che ha scritto: «Questa vicenda è inaccettabile e ho chiesto maggiori controlli in mare. Chi ha causato questa tragedia deve pagare».

Lo skipper positivo a droga e alcol

Lo skipper del motoscafo su cui viaggiava la turista americana Adrienne Vaughan insieme alla famiglia è risultato positivo a droga e alcol. Si tratta di un 30enne originario della Penisola Sorrentina. Negativo, invece, il comandante del Tortuga.