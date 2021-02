Amalfi, grossa frana sulla statale all'ingresso del paese. Il sindaco: «Al momento non ci sono feriti»

Paura ad Amalfi dove si è verificata una frana che ha sfiorato abitazioni e sommerso la strada statale 163, raggiungendo il lungomare della Marinella. A crollare è stata una porzione del fronte roccioso che sostiene una stradina pedonale e sovrasta la strada statale, all'ingresso del tunnel che porta al centro abitato. Il tratto di strada in questione è al momento impraticabile, completamente sommerso da una grossa quantità di detriti. A causare il crollo, secondo delle prime ipotesi, le abbondanti piogge dell'ultimo periodo.

Case evacuate a ridosso della frana

È in corso ad Amalfi l'evacuazione di alcune case immediatamente a ridosso del costone franato questa mattina sulla strada statale 163 e i cui detriti hanno raggiunto il lungomare della Marinella. Alcune persone, con l'aiuto dei Vigili del fuoco, sono state costrette ad uscire dalla finestra, in quanto la stradina pedonale che sovrasta la strada statale è impraticabile. Si è provveduto, in particolare, al recupero di tre famiglie rimaste bloccate in abitazioni situate proprio nei pressi del luogo della frana. Le famiglie sono state tratte in salvo e si trovano presso una struttura alberghiera di Amalfi.

Studenti a casa con le barche

La Statale e la strada di accesso al porto risultano completamente bloccate. Per consentire il rientro a casa degli studenti da Positano sono state predisposte imbarcazioni con il supporto della Capitaneria di Porto. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si tiene costantemente informato e segue l'evolversi della situazione

Feriti e dispersi

«È un disastro, un vero disastro». Così il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, contattato dall'Adnkronos in merito alla frana. «Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza - spiega Milano - e allertato la sala operativa regionale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco». Per il primo cittadino «al momento non sembrano esserci persone ferite o coinvolte sotto la frana, non abbiamo evidenze in tal senso».

