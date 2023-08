Giorgia Meloni è Barbie, Matteo Salvini fa Ken: il video parodia su You Tube creato dall'AI è virale

Giorgia Meloni come Barbie, Matteo Salvini come Ken: questo l'ultimo video che circola online realizzato dall'Intelligenza artificiale e che ha protagonisti premier del governo italiano e ministro delle Infrastrutture.

Con loro anche Ignazio La Russa come Ken rivale, la ministra Santanchè come Barbie mora, e poi Giuseppe Conte in partecipazione speciale nel ruolo 'fluido' di Allan, Elly Schlein al posto di America Ferrera e Maurizio Gasparri come ceo di Mattel.

Giorgia Meloni come Barbie

Impazza su Youtube la parodia di Barbie, 'Georgie', realizzata con l'intelligenza artificiale, la tecnologia face swap per sostituire i volti (Meloni al posto di Margot Robbie, Salvini al posto di Ryan Gosling).

I testi sono gli stessi del film di Greta Gerwig campione mondiale d'incassi, le scene esattamente quelle di Barbie, mentre i volti sono stati sostituiti con quelli della scena politica italiana.

Il video

Il video è firmato da Ceci n'est pas une AI, account italiano con una manciata di iscritti, che risulta attivo da aprile 2023 e promette di applicare la creatività con video generati dall'intelligenza artificiale e con l'utilizzo di programmi open source Stable diffusion.