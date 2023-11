Gatto color Pantera Rosa indigna i social: «Un'idea stupida, può sentirsi male»

Sui social c'è chi scherza e scrive commenti ironici, guardando il video di questo gatto color rosa Barbie che cammina su un marciapiede in Messico, con la colonna sonora della Pantera Rosa. Ma c'è anche chi si indigna, perché, ovviamente quello non è il suo color naturale, piuttosto l'effetto di una verniciatura.

Le critiche sui social

Tra i commenti indignati, però, c'è chi si mette dalla parte dell'animale e scrive: «Un'idea assolutamente stupida, anche se la vernice non è tossica». Infatti, nel video, si vede che quando il gatto gira il muso, una parte è bianca, il suo colore naturale.

Altri utenti di TikTok, si sono anche preoccupati per la salute del gatto, perché leccandosi potrebbe assorbire la tintura della vernice e sentirsi male. Infatti le tossine presenti nei coloranti possono avere effetti nocivi sulla loro salute e, in casi estremi, persino portare alla morte. In Messico, tra l'altro le pene per chi fa del male ad un animale sono molto severe, in caso di uccisione si arriva anche alla pena detentiva.