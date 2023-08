SAN BENEDETTO - Tutti pazzi per la Barbie in Riviera. Non era bastata quella marina, fatta salire sul palco insieme al Babbo Natale sbarcato sul pattino del Ciquibum per la festa di Ferragosto lungo la battigia. Ci mancava anche quella cinematografica che sta letteralmente impazzando sotto le palme di San Benedetto. Bambine in rosa, monopattini e cosplay improvvisate al motto di "Lei può essere tutto ciò che vuole, lui solo Ken" E lei vuole che cittadini e turisti la vadano a vedere. Solo che, mercoledì scorso all’arena cinematografica del parco Wojtyla erano un paio di cento gli spettatori che se ne sono dovuti tornare a casa. Motivo? Non hanno trovato posto per vedere la pellicola “Barbie”. In molti dunque sono rimasti senza biglietto ma si replicherà questa sera e domani. Di affluenza record parlano gli organizzatori che, per motivi di sicurezza, non hanno potuto far entrare più di 199 persone. Dopo un avvio difficoltoso, dunque, tra stop and go, ecco che la mitica bambola rosa è riuscita nel miracolo così che la programmazione proseguirà questa sera e domani sempre con Barbie, domenica sarà la volta di “Il primo giorno della mia vita”, lunedì “La stranezza”, martedì “La sirenetta”, mercoledì “Caro diario” di Moretti, giovedì “Scordato”, venerdì “I guerrieri della notte”, sabato 26 agosto “Mission impossible”, domenica “Trasformers” e lunedì 28 la rassegna si concluderà con “Sharlock jr vs the kid”. «L’esperienza del Cinema al Parco - continuano i membri del direttivo - è una novità di questa estate sambenedettese».