SENIGALLIA - C’è anche un senigalliese nel cast di Barbie, il film cult dell’estate. È il 28enne Davide Albonetti. Agli spettatori più attenti, presenti al cinema per il debutto di giovedì, non è sfuggito il suo nome nei titoli di coda. Spiccava tra gli altri stranieri. Davide Albonetti è uno dei Ken che affiancano il protagonista Ryan Gosling. A selezionarlo, senza un provino, è stata la regista Greta Gerwing, dopo aver visto un suo video.



Il set a Londra



«Faccio parte dei Ken ballerini e dei Ken da combattimento – racconta Davide Albonetti, senza spoilerare il contenuto del movie –, abbiamo girato qui a Londra negli studi della Warner Bros. Non ho fatto un provino ma sono semplicemente stato suggerito dalla mia agenzia, tramite foto e video di ballo, e sono piaciuto a Greta Gerwing e alla coreografa che mi hanno chiamato». Da ballerino si è ritrovato a lavorare come attore ma non è stata una recitazione tradizionale. Il suo ruolo è stato quello di ballare e cantare come in una sorta di musical. Chi vedrà il film poi lo capirà. Sul dietro le quinte di una pellicola, che è già diventata iconica, non può svelare dettagli ma suggerisce di non perdersela. «Posso consigliare di andare a vedere Barbie ma non perché ci sono io – aggiunge il giovane senigalliese – perché ne vale veramente la pena e sono certo che nessuno se ne pentirà. Personalmente sono davvero grato di aver fatto parte del cast di Barbie, che sta facendo la storia, per me è un sogno che diventa realtà». Ha girato con l’affascinante Margot Robbie, la protagonista che interpreta la Barbie, e con Ryan Gosling, il suo Ken. «Sono simpaticissimi – dice di loro - e sono stati adorabili con noi e il resto del cast».



Il concerto dei Take That



Davide Albonetti ha anche ballato sul palco durante il concerto dei Take That che si sono riuniti a Londra, cantando per un evento unico ad Hyde Park il mese scorso. «Il concerto è stato a giugno – prosegue – poi ho fatto varie pubblicità e ho preso parte anche al video Unhealty per Anne-Marie e Shania Twain a maggio». Un video che su Youtube in un mese ha ottenuto oltre 2 milioni e 300mila visualizzazioni. Nel 2019 il giovane senigalliese aveva debuttato nel corpo di ballo di XFactor Celebrity UK. Aveva iniziato gli studi da biologo ma al laboratorio ha poi scelto il palco. Per seguire la sua passione si è trasferito a Londra a 22 anni dove ha preso lezioni in studi famosi affidandosi poi alle agenzie. Il suo desiderio? «Diventare coreografo e direttore artistico». È partito con un sogno nel cassetto sei anni fa quando, per mantenersi, lavorava la sera come cameriere. Voleva farcela da solo e c’è riuscito.



La famiglia



La stessa carriera ha scelto la sorella Angela Albonetti che a undici anni ha iniziato gli studi alla Scala di Milano e poi si è diplomata e laureata in danza classica a Londra. Oggi fa parte del corpo di ballo del teatro Wielki w Łodz in Polonia, dopo aver debuttato all’Orlando Ballet in America. Era stato il suo primo contratto da professionista a 21 anni nel 2021. Il padre di Angela e Davide, Alessandro Albonetti è titolare insieme alla loro zia Roberta dell’Hotel Universal sul lungomare Mameli, appartenuto prima ai nonni. Una tradizione familiare di albergatori, pionieri del turismo senigalliese, a cui loro, terza generazione, hanno rinunciato per seguire una passione: la danza. Non un capriccio ma una professione, fatta di sacrifici, di cui stanno raccogliendo i frutti. «Sono orgoglioso delle scelte fatte dai miei figli – commenta l’albergatore – perché sono felici e realizzati. Questo mi basta».