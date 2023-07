In attesa del film, Barbie scatena il web: dai classici alle rarità, cosa cercano i collezionisti

La passione per Barbie sta vivendo un momento d’oro, anzi super pink come il mondo rosa che la circonda. Complice l’uscita nelle sale del film con Margot Robbie e Ryan Gosling, la Barbie mania è più viva che mai. A confermarlo è il numero di annunci su Subito – ben 108mila – e l’hashtag #barbiecore che sta dilagando a ogni latitudine. Del resto, Barbie è ben più di una bambola o di un semplice giocattolo, ma un autentico oggetto da collezione e icona di stile. Del resto, Barbie è ben più di una bambola o di un semplice giocattolo, ma un autentico oggetto da collezione e icona di stile. Negli anni, i suoi outfit hanno fatto sognare più di una generazione entusiasmando milioni di collezionisti. Ma quali sono i must have del mondo di Barbie e Ken? Ecco gli oggetti più iconici tra grandi classici, curiosità e pezzi rari. Foto Kikapress – Ufficio Stampa Subito / Music: Korben