Barbara D'Urso, futuro in Rai? L'indizio social: «L’inizio di una nuova avventura…»

Barbara D'Urso ha parlato oggi della sua paura di volare. Nel raccontare del momento in cui ha preso l'aereo, oggi, però, non è sfuggito ai fan più appassionati della conduttrice un dettaglio che potrebbe indicare un ritorno sul piccolo schermo.

L'ex volto di Pomeriggio 5, oggi sostituito dalla collega Myrta Merlino, sarà presto impegnata in televisione? Scopriamo insieme il retroscena.

Il futuro in Rai?

«Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura. Continua! #colcuore❤️», ha scritto su Instagram la conduttrice parlando della sua paura di volare.

«Mamma Rai ti aspetta»

Ai fan, però, non è sfuggito che la frase possa far riferimento ad una nuova avventura, sì, ma televisiva.

«Mamma Rai ti aspetta», le scrivono i fan pronti a vederla al timone di qualche programma sulla televisione pubblica. «Il tuo pubblico ti aspetta e ti seguirà ovunque andrai, felici di vederti in Rai nel caso», scrive un altro account.

Negli ultimi giorni, infatti, la possibilità di rivedere Barbara D'Urso in televisione e, nello specifico, alla Rai, è sempre più probabile. Al momento, il programma più quotato per la conduttrice sarebbe Domenica In. Secondo i fan, l'ex volto di Pomeriggio Cinque sarebbe adatta ad accogliere l'eredità di Mara Venier in un ruolo di punta e concorrente a quello precedente.