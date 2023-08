Barbara D'Urso, la foto hot manda in estasi i fan: abito trasparente e lato B da urlo. «C'è chi può e chi non può»

Barbara D'Urso in vacanza a Vietri con gli amici ha fatto sognare i fan. Nell'ultimo post, in particolare, ha pubblicato uno scatto del suo Lato B coperto da un copricostume bianco trasparente nella splendida cornice della Costiera amalfitana.

I fan sono letteralmente impazziti e tra i piatti tipici, paesaggi da sogno e amicizie vip come Enzo Miccio e Imma Battaglia, non hanno dubbi: «Il vero spettacolo sei tu».

Secondo i fan della conduttrice di Canale 5, Barbara D'Urso con l'uscita da Mediaset sarebbe tornata più in forma che mai.

«Ti ha fatto bene lasciare Mediaset, stai un fiore», le scrivono gli utenti su Instagram.

Mentre in merito all'ultimo scatto tra trasparenze e prospettive, in molti non hanno potuto fare a meno di notare il fisico della conduttrice: «Vorrei arrivarci anche io così a 66 anni». E, ancora: «Quando l'età è solo un numero: sei stupenda». In altre parole, successo di critica per la conduttrice sul social.