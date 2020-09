Ares Gate, Manuela Arcuri rompe il silenzio: «Essere riconoscenti è un dovere». E su Gabriel Garko...

Manuela Arcuri rompe il silenzio sul cosiddetto "Ares Gate", il caso scoppiato al Grande Fratello Vip dopo la chiacchierata notturna di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice di Latina, star di punta della casa di produzione e delle fiction di Canale 5, difende il produttore Alberto Tarallo e si scaglia contro chi avrebbe peccato di ingratitudine. Dopo la diffida, da parte delle reti Mediaset è calato il silenzio sulla presunta setta. Manuela Arcuri torna a parlare del caso in un'intervista a Dagospia.

«Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni. Io non posso neanche pensare che le persone non abbiano riconoscenza nella vita. Essere riconoscenti è un dovere. È una questione di rispetto, quando una persona ti dà tanto non puoi voltargli le spalle così», sono le parole di Arcuri, che considera Tarallo un padre e un mentore capace di offrire a sue spese corsi di inglese e di recitazione ai giovani attori. «Finché c’era il lavoro era tutto rose e fiori, c’erano i soldi, non mi piace chi prima accetta delle cose e dopo anni ci ripensa», aggiunge.



In merito alle accuse spiega: «Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole. Per quindici anni ho lavorato con Tarallo e non ho visto queste cose. Io ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla. Li ha creati, formati, gli ha dato un nome e li ha fatti lavorare».

La Arcuri aggiunge, infine, che a lei non è mai stato chiesto di mentire sull’età né di fingere relazioni con attori, confermando la breve relazione avuta con Gabriel Garko, tornato alla ribalta in questi giorni per il suo coming out. «Sono contenta che ora sia un uomo più felice. Sono contenta se si sente più libero, magari lo avesse fatto prima».

