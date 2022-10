Antonella Fiordelisi e il flirt con Massimo Giletti: i paparazzi infiammano il gossip

Antonella Fiordelisi continua a far parlare di sé. Ma questa volta non per un flirt all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, bensì per una relazione finora tenuta nascosta. La schermitrice che sta facendo innamorare il pubblico per la sua schiettezza nei confronti degli altri vipponi, avrebbe avuto un flirt estivo con Massimo Giletti.

Una coppia impensabile

Massimo Giletti e Antonella Fiordelisi sono la coppia che nessuno si sarebbe mai immaginato. Il primo, giornalista, uno degli scapoli d'oro d'Italia e la seconda, una delle concorrenti più amate di quest'edizione del Grande Fratello Vip.

Giletti in gran segreto ha vissuto per 10 anni una storia d'amore con Angela Tuccia e se non fosse stato per i paparazzi anche questa liason sarebbe rimasta sconosciuta.

Paparazzati insieme

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Massimo Giletti seguito sempre dalla scorta per le minacce ricevute per le inchieste giornalistiche, è andato a prendere Antonella Fiordelisi in zona Brera, a Milano. I due si sono recati anche in una gioielleria, ma nessun regalo da parte di Giletti: Antonella, infatti doveva svolgere una commissione. Poi la coppia, segreta fino a oggi, si è diretta in un locale per fare un aperitivo. Ma la serata non è finita qui. I due sono entrati nello stesso portone facendo perdere le tracce ai paparazzi che li tenevano d'occhio.

Flirt estivo

Secondo quanto riferisce il magazine di Alfonso Signorini, tra i due si è trattato di una fugace frequentazione estiva, conclusasi quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia e lei si stava preparando per entrare nel loft di Cinecittà. Ma pare che i due siano rimasti in ottimi rapporti. Secondo il settimanale, Massimo Giletti «fatica ad amare ma sa volere bene» anche perché, quando finì la storia con Tuccia, Giletti soffrì moltissimo ma in silenzio.