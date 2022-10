Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, fuga d'amore a Firenze: paparazzati insieme

Dopo un'estate di frequentazione in gran segreto, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non hanno più niente da nascondere. E così per loro è scattata la fuga d'amore a Firenze, la città dell'imprenditore 30enne che ha fatto perdere la testa all'ex moglie di Flavio Briatore.

Innamorati e felici

La loro love story è iniziata durante l'estate e adesso appaiono più felici e innamorati che mai. I due sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Chi mentre passeggiano per le vie del capoluogo toscano. «Quando sarò fidanzata, lo vedrete» aveva annunciato tempo fa la conduttrice di Battiti Live. E adesso, quindi, non sembrano esserci più dubbi. La storia d'amore con l'ex di Raffaella Fico e Roberta Morise procede a gonfie vele.

L'inizio della storia

Tutto è iniziato in estate. Con il caldo rovente, si sa, la passione travolge tutti e, questa volta, dopo anni passati da single, anche Elisabetta Gregoraci non ha saputo resistere. Lei 42 anni ha perso la testa per l'imprenditore 30enne e per la prima volta sono stati avvistati insieme a luglio, a Forte dei Marmi, nel locale di Briatore. Poi hanno trascorso una vacanza in un resort in Sicilia e infine a Milano durante la settimana della moda. Ora eccoli a Firenze, città natale dell'imprenditore nel settore alberghiero.

Innamorati e complici

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono stati paparazzati mentre passeggiano per il centro di Firenze come due turisti qualsiasi. I due appaiono complici e innamorati mentre si tengono per mano e si scambiano il gelato appena comprato. Tra loro non è stato solo un flirt estivo e i tanti fan della showgirl sognano che sia giunto finalmente l'uomo giusto.