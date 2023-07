Antonella Fiordelisi, mazzo di fiori inaspettato: «Pensavo arrivassero da qualcun altro». Ma i fan notano il dettaglio

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social e, infatti, dopo il termine del GfVip è stata una delle concorrenti che ha riscosso più successo su Instagram. Sicuramente complice di questo successo, anche la storia (finita male) con Edoardo Donnamaria: i due si sono lasciati proprio la settimana scorsa, in seguito a uno sfogo di lei in cui, in lacrime, si confidava con i suoi follower sui comportamenti dell'ormai ex fidanzato. Nelle sue ultime storie, l'influencer ha pubblicato un video con un messaggio sibillino.

Edoardo Donnamaria, in risposta alle lacrime di Antonella Fiordelisi quando i due si lasciarono, disse che lei aveva un rapporto malsano con i social e, infatti, la modella pubblica storie anche sotto la doccia.

Quindi, alcuni fan non si sono insospettiti sull'hashtag "Donnalisi" che l'ex gieffina ha postato nelle proprie storie, perché pensano sia un modo per attirare l'attenzione. Altri follower, però, hanno interpretato le parole di Antonella come una frecciatina all'ex Edoardo. Nel video, infatti, la modella stringe un mazzo di girasoli e dice: «Devo ammettere che per un attimo ho pensato fosse stato qualcun altro a mandarmeli. Comunque, grazie ragazzi, sento il vostro affetto e il vostro calore», con tanto di hashtag "Donnalisi" e cuore rosso. Inoltre, Edoardo, in queste ore, si trova a Milano, città in cui vive Antonella, perché nelle ultime storie pubblicate ha menzionato vari locali della movida milanese. Casualità o riappacificazione in corso?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati definitivamente alcuni giorni fa, dopo un periodo di tira e molla continui e "lotte" social a colpi di tweet, frecciatine e storie varie che, alla fine, hanno portato i due alla rottura. L'influencer e l'ex gieffino non hanno più parlato della storia.