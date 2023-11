Anna Falchi single convinta: «Mi diverto come non facevo da anni, sto conoscendo nuove persone. E su Convertini...»

Single è meglio. Almeno per ora. Almeno è quello che oggi Anna Falchi si sente di raccontare al settimanale Nuovo. La conduttrice de I fatti vostri, in onda su Rai 2 ha chiuso la sua lunga storia con Andrea Ruggieri – durata dal 2011 al 2022 e pure la relazione con Walter Rodinò.

E i baci, gli abbracci con Beppe Convertini in giro di notte per Roma? «Tra noi c’è un’amicizia consolidata. Quella sera c’era anche mio fratello, Sauro, che è l’uomo della mia vita. Con Beppe non è la prima né l’ultima volta che usciamo insieme e lo faremo ancora...».

Poi chiarisce fermamente: «Non cerco nessuno principe azzurro.

Oggi sto bene così». E se non fosse ancora chiaro aggiunge: «Sto vivendo un periodo di libertà e mi diverto come non facevo da anni. Esco con gli amici, sono pronta a conoscere persone nuove e sono molto più aperta rispetto al passato. Non mi faccio mancare nulla e, anche se a volte sono stanca, mi sento rivitalizzata».

Anna Falchi: come deve essere l'uomo per me

Felice da sola ma con un identikit ben previso di chi potrebbe un giorno affiancarla: «Se dovessi cercare qualcuno, vorrei un tipo che mi tenga testa, dal carattere forte. Io sono una narcisista e quindi mi piacerebbe un uomo dello stesso genere, l’unico che potrebbe mettermi ko!».

Anna Falchi ha superato da poco i 50 anni. Ma i bilanci li lascia ad altri. Non fanno per lei: «Il mio passato l’ho chiuso in un cassetto, questa è la mia nuova vita e la mia nuova giovinezza. I tempi sono cambiati, i cinquant’anni di oggi sono i nuovi trenta. Mi sento eternamente giovane e credo di potermelo permettere. In più, avere una fglia adolescente mi aiuta anche a utilizzare il suo linguaggio!».

E a proposito di sua figlia Alyssa: «Le dico di avere obiettivi per crearsi un’indipendenza economica. Poi le dico di essere aperta a viaggiare, a conoscere nuove culture, persone diverse e di non fdarsi mai troppo. Con lei ho un bellissimo rapporto».