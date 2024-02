Sinner e il no a Sanremo, Anna Falchi: «Non ha fatto un'operazione simpatia, è freddo e poco empatico»

Jannik Sinner non va a Sanremo? «Non ha fatto un'operazione simpatia». Così Anna Falchi, ospite in una trasmissione Rai parlando del no del campione del tennis ad Amadeus. «Ha rinunciato ad essere accolto da una platea italiana, perché lui è italiano. Ed è un peccato - ha proseguito la conduttrice - perché non ha fatto un'operazione simpatia, risultato poco empatico e freddo proprio dal luogo da dove arriva».

Sinner e Anna Falchi, cosa è successo

Le repliche dei fan di Sinner non si sono fatte attendere, sul social X sono tutti con il fresco vincitore di Australian Open: «Sua madre è finlandese, in confronto Sinner è siculo», il tweet di "Bittimalva". «Operazione simpatia? Sinner è un tennista, non un pagliaccio. La "signora" invece, di cosa si occupa?», domanda "Lunatica.

"Poco empatico e freddo, non ha fatto un'operazione simpatia" per aver rifiutato di andare a San Remo.

Cara Anna, per fortuna per Jannik le priorità sono altre pic.twitter.com/ePVuGbB8Br — Alessandro 🎾🏆🇭🇲 (@alessandro_a_v_) February 1, 2024

E ancora: «Se uno come #Sinner, che evita di rientrare a casa sua a Sesto per non turbare un momento di dolore dei suoi compaesani a causa di un incidente mortale, è poco empatico e freddo, io sono Maria Antonietta di Francia! E la Falchi è un’arguta stratega alla Churchill…», il post di Katia.

«E perchè dovrebbe mostrarsi alla platea? Non basta che la gente segua le sue partite? E' uno sportivo non un politico.

«Ma questa cosa che le persone famose devono fare qualcosa per “operazione di simpatia” o perché gli altri se lo aspettano; ma è un ragazzo normale che pensa a lavorare e spinge anche gli altri, così, ad avere la stessa bellissima etica del lavoro. MAGARI CE NE FOSSERO COME LUI», dice poi Sara.