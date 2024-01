Il cuore di Anna Falchi ha ricominciato a battere. Lui è Andrea Crippa, 37 anni (14 anni meno di lei) vicesegretario della Lega di Matteo Salvini. A rivelarlo è il settimanale “Diva e donna” in edicola oggi che pubblica in esclusiva le immagini di un bacio fra i due in auto, a Roma, dopo una serata insieme. I due sono stati prima sorpresi a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto.

Anna Falchi non è più single

E anche stavolta la vita sentimentale di Anna Falchi finisce sui rotocalchi di gossip. Fiorello, Stefano Ricucci, Max Biaggi, Denny Montesi, Andrea Ruggieri sono i nomi più importanti che hanno fatto parte della sua avita amorosa. Con Ricucci è stata sposata dal 2005 al 2007, da Montesi ha avuto la figlia Alyssa, con Ruggieri ha fatto coppia per ben 11 anni e l'addio è arrivato appena iniziata la convivenza. L'ultimo fidanzato della Falchi è stato Walter Rodinò, esperto di comunicazione con cui ha fatto coppia per circa un anno e mezzo.