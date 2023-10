Giambruno, Fiorello e Francesca Fagnani: «È iscritto al Pd, altrimenti non si spiega. Ospite a Belve? Abbiamo ottimi parrucchieri»

I fuorionda di Andrea Giambruno, resi noti dai servizi di Striscia La Notizia, stanno facendo discutere molti l'opinione pubblica. Dalle battute di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici che durante il Grande Fratello si chiedono se la camicetta della giornalista sia «blu estovil o blu cina», a Fiorello che di prima mattina si ritrova con Francesca Fagnani al bar a Roma per fare colazione insieme e le chiede: «Ma tu lo vorresti come ospite?»

La conduttrice di Belve non si è fatta trovare impreparata e ha da subito risposto allo showman, facendolo scoppiare a ridere. Andiamo a scoprire insieme se Andrea Giambruno siederà sullo sgabello di fronte a Francesca Fagnani.

Giambruno, ospite a Belve?

Fiorello sta conducendo alcune puntate speciali di VivaRai2, in streaming su RaiPlay, chiamate Aspettando VivaRai2, dove mostra tutti i preparativi per il ritorno dello show mattutino.

Ospite di oggi, 20 ottobre, una belva mlto sveglia sin dalle prime ore del mattino, Francesca Fagnani. I due hanno scherzato sui fuorionda di Giambruno resi pubblici da Striscia la Notizia e Fiorello ha colto la palla al balzo per chiedere alla giornalista: «Ma tu Giambruno lo vorresti come ospite a Belve?»

Francesca Fagnani non si è fatta trovare impreparata: «Subito. Ti dirò, l'ho pure invitato, ma non mi ha neanche risposto! Abbiamo pure dei parrucchieri pazzeschi per il ciuffo!».

Fiorello ha detto ancora: «Biden continua la sua missione di pace, per cui oggi incontrerà Giambruno e la Meloni». Lo showman poi si è diretto così al 'first gentleman': «Dimmi la verità, Giambruno, mettiti una mano sul ciuffo... sei iscritto al PD? Perché non si spiega 'sta cosa...».