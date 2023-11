Andrea Cerioli, ansia per i problemi di salute: «Sono esausto, ecco di cosa soffro e perchè»

Andrea Cerioli negli ultimi tempi non è al meglio delle sue forze. L'ex tronista di Uomini e Donne, ha passato le ultime settimane ad entrare e uscire dagli ospedali, la settimana scorsa aveva parlato di una forte gastrite, questa volta ha deciso di spiegare in modo chiaro ai suoi follower i problemi di salute.

Il racconto

Cerioli soffre da quasi due anni e mezzo di coliche addominali e sta volta ha deciso di raccontare tutto il suo iter medico sui social. I problemi sembrano essere iniziati con la pandemia: «Sono davvero esausto da questo periodo.

Torniamo indietro di 2 anni, prima dell'isola eravamo in quarantena, e come tutti, o quasi... mi sono goduto la casa e soprattutto la cucina, ingrassai molto, arrivò improvvisamente isola, e come vi ricorderete arrivai bello pienotto... persi 26kg in 80 giorni, uscito da lì "errore mio" tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco, pensate che sul volo di ritorno chiamarono un medico a Città del Messico perché mi senti malissimo dopo una mangiata in aeroporto, ma ripeto, errore mio, dopo 80 giorni, la fame era davvero tanta, fame vera». A questo punto, Andrea Cerioli racconta di aver poi ripreso 28/29 kg in poco più di un mese, che gli hanno causato dei problemi al fegato.

L'ex tronista ha poi detto di essersi curato, ma negli ultimi mesi la situazione è tornata ad essere critica: «Tac ed ecografia confermano problema alla coleciste per il resto tutto ok.

Stamattina ho fatto gastroscopia, ho bile nello stomaco ed un ernia iatale che sicuramente complica il dolore dato dallo scarico di bile nello stesso». Cerioli sta aspettando ulteriori accertamenti per sapere come curarsi al meglio.