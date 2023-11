Andrea Cerioli come sta? I problemi di salute dopo L'Isola dei Famosi: «Ho preso 29 chili, ho sbagliato io. Ho fatto una biopsia, spero inizi la discesa»

Andrea Cerioli non sta bene. L'ex naufrago, che tra due mesi diventerà papà, torna su Instagram per raccontare i suoi problemi di salute. Gli utlimi periodo per lui non sono stati proprio sereni, Andrea si è sottoposto a diverse cure per calmare i dolori delle coliche biliari che lo hanno obbligato a continue corse in ospedale. Sui social Cerioli spiega cosa lo ha portato a ingrassare ben 29 chili. Ripercorre così tutto il periodo dal lockdown a oggi, passando anche per l'esperienza a L'Isola dei Famosi.

Andrea Cerioli come sta? I problemi di salute dopo l'Isola

Fu' proprio nel reality di Mediaset che l'influencer perse drasticamente i chili in piu' e non fu una cosa buona. «Persi 26 kg in 80 giorni, uscito da là, “errore mio” tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco», e oggi, spiega ha ripreso addirittura 29 chili.