Gianmarco Tamberi chiede a Chiara di sposarlo alla vigilia delle Olimpiadi: «She said yes»

Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo... TI AMO AMORE MIO ❤". Gianmarco Tamberi, il campione di salto in alto di Ancona, in partenza per le Olimpiadi di Tokyo, ha chiesto alla sua fidanzata Chiara Bontempi di sposarlo. Ed ha pubblicato il video su Instagram, accompagnato da unìappassionata dedica.

"Amore mio, hai messo - è la dedica - davanti alla tua vita la mia vita. Hai trasformato i miei obiettivi in tuoi obiettivi, hai deciso di vivere al mio fianco come se fossi il mio sostegno quotidiano per arrivare dove io ho sempre sognato. Questo regalo tesoro mio è per ringraziarti... per ringraziarti per tutti questi anni che mi hai sostenuto e per dirti che ogni giorno che mi sveglio non riesco a vedere altro che la donna più bella del mondo. Ogni volta che incrocio il tuo sguardo mi innamoro di più, sei semplicemente la donna che ho sempre sognato, splendida come nessun'altra e con un cuore d'oro che riempie di felicità la mia vita.C'è solo una ultime cosa che dovevo fare e dovevo assolutamente farla prima di partire per queste mie Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita. Molto più importante di ogni mio sogno o obiettivo. Ti ho sempre detto quale è il mio sogno più grande, renderti la donna più felice della terra.... e questo ha per me priorità su qualsiasi altra cosa. Quindi amore mio io ho deciso di metterti davanti a tutto. Non ho mai avuto alcun dubbio su chi avrei voluto al mio fianco per tutta la mia vita, volevo soltanto trovare un momento speciale per dirtelo. Ora per me è speciale, a pochi giorni dall'evento più importante della mia carriera, vale mille volte di più di qualsiasi altro momento... non so davvero come dirlo... Chiara Bontempi mi vuoi sposare? SHE SAID YES"

