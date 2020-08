Adriana Volpe contro Serena Enardu: «Una cosa è una svista e una cosa è la svastica»

Adriana Volpe contro Serena Enardu. Adriana Volpe, conduttrice di “Ogni Mattina” su TV8 e coinquilina di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, è tornata sul caso che ultimamente ha visto protagonista l'ex di Pago, criticata per aver condiviso sui social un’immagine di una torta con sopra una bandierina raffigurante la svastica nazista.



Adriana Volpe è tornata sulla vicenda nel corso di “Ogni Mattina” ed ha fatto un commento tagliente: “Ha detto che si è trattata di una svista – ha detto la conduttrice -. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”.



Serena, a cui tra l’altro è stata recentmente bruciata l’auto, non ha commentato l’accaduto ma ha già fatto sapere da Instagram quello che pensa dei cosiddetti finti moralisti: “Noi non solo ci vergogniamo per loro, per questi finti moralisti, ma ci siamo anche un po’ rotti le pall*, ma giusto un pelino. Un detto dice che ride bene chi ride ultimo. Non si tratta solo di polemica, ma è anche diffamazione, incitamento all’odio, falsità. Ci sono un sacco di articoli totalmente falsi”.

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA