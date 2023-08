FERMO Anche per quest’anno, la “Goletta verde di Legambiente”, per le coste marchigiane, conferma la criticità delle foci dei fiumi, canali e torrenti in tema di qualità dell’acqua del mare. In particolare per la zona del Fermano risulta «inquinato» il punto campionato alla foce del fiume Tenna a Porto Sant’Elpidio, «fortemente inquinata» la foce del torrente Valle Oscura tra i comuni di Porto San Giorgio e Fermo, (di fronte al grattacielo).

L’analisi

«I fiumi si confermano in generale fonte di inquinamento ma la specificità del torrente Valle Oscura, un piccolo corso d’acqua di circa sette chilometri, appare tragica per le conseguenze sulla salute dei cittadini», afferma Luigi Silenzi, portavoce del comitato Tag Costa Mare. «La storia si ripete: sono anni che nella zona insiste il divieto di balneazione senza che si sia mai lavorato per capirne le cause per adottarne i provvedimenti opportuni. Non si tratta del fiume Po ma un piccolo torrente che accoglie nel tratto finale il depuratore ove confluiscono parte delle reti fognarie di Fermo e Porto San Giorgio, una struttura tecnica che di per sé non dovrebbe creare alcun problema. Allo stato attuale non sappiamo se i comuni interessati abbiano studiato l’intera questione: dal momento sorgivo, alla foce: è il caso di dire: da potabile a non balneabile in sette chilometri, campioni del mondo! Si tratta di una questione importante per la salute dei cittadini tutti, locali e turisti nonché per l’habitat marino sistematicamente offeso dall’intervento umano. Vorremmo conoscere con urgenza le iniziative prese e o da prendere sul punto». Una richiesta rivolta in particolare alle amministrazioni locali di Fermo e di Porto San Giorgio visto che il torrente si trova proprio al confine tra i due territori comunali.