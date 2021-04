Tipicità, 32 iniziative live di enogastronomia. Destinazione New York, Cina, Dubai, Quebec, Germania e Francia

FERMO - Un altro anno di fronte ad uno schermo, una nuova edizione di Tipicità solo digitale, o meglio in versione “Phygital”. «Speriamo che questa sia l’ultima edizione a distanza per Tipicità – il commento del Presidente della Regione Francesco Acquaroli -. La manifestazione dà una grande voce al territorio e aiuta a creare le giuste sinergie e aggregazioni, da cui ripartire per rilanciare le nostre Marche nel post pandemia. La ripresa non potrà che passare anche dal potenziamento delle infrastrutture, e dalla creazione di prospettive per i prossimi anni».

Tipicità, versione Phygital, online da sabato al 2 maggio, connetterà le Marche e tanti luoghi in Italia e nel mondo. Saranno «trentadue iniziative live diffuse in modalità multicanale, con una piattaforma a realtà aumentata» annuncia il direttore Angelo Serri. Centro di tutto, il Fermo forum, gli ospiti si collegheranno dalle proprie sedi. «Molti personaggi e tanti territori collegati» rimarca lo stesso Serri: New York, Cina, Dubai, Quebec, Germania e Francia. «Ci auguriamo di poter tornare presto a vedere il serpentone di persone al Fermo Forum – commenta il sindaco Paolo Calcinaro alla presentazione nella sala del Mappamondo – nell’attesa sfruttiamo al massimo questo sistema che ci permette far conoscere le Marche al resto del mondo. Speriamo anche di poter ripartire con il turismo, appena saremo gialli». In attesa del Gran Tour delle Marche, nel frattempo Tipicità proporrà diversi interventi, con Marco Ardemagni, il ritorno di Tinto, e ci sarà l’attenzione alla biodiversità con gli istituti alberghieri marchigiani, degustazioni di vini da 80 diversi luoghi d’Italia, e molto altro. Tra gli ospiti il presidente Enit Giorgio Palmucci, per parlare di tendenze di viaggi; poi collegamenti da un traghetto e una barca a vela, attenzione alla Cina e alle ultime novità in vista dell’Expo Dubai 2020. Ci sarà un confronto Italia Canada con il Quebec che partecipa «per intensificare i rapporti e gli scambi tra le nostre due comunità» dice Vanessa Antoniali, per conto della delegata in Italia del Quebec, Marianna Simeone. La scuola gastronomica della regione canadese preparerà lo stesso piatto che a distanza faranno i fermani, e saranno messe in evidenza le tipicità italiane e quelle del Quebec.



Partner la Confcommercio, con 4 momenti dedicati «alla moda e al commercio (a Senigallia), al turismo parlando di ripartenza con gli albergatori (dal Conero), all’importanza della cultura (da Casa Leopardi), e dal neo centro commerciale naturale di Fermo (da piazza del Popolo)» spiega il direttore Massimiliano Polacco. «Pronti a lanciare un sistema business to business, con buyer internazionali ed artigiani locali con una modalità digitale utile anche per il futuro» dice il presidente Cna, Paolo Silenzi. «Noi di Confartigianato metteremo a punto una piattaforma per far entrare in contatto artigiani e pubblico» spiega il presidente giovani imprenditori Emanuele Conforti. «Immersiva e convincente: ascoltiamo le voci degli attori e facciamo la sintesi, così la ripresa sarà buona» chiude il direttore generale del Banco Marchigiano, Marco Moreschi.

