Una neonata rischia di soffocare per un rigurgito salvata dai soccorritori

SANT'ELPIDIO A MARE - Tragedia sfiorata a Sant'Elpidio a Mare per neonata di due settimane che ha rischiato di soffocare. La piccola è stata salvata dalla tempestività dei soccorsi allertati dai genitori. Secondo una prima ricostruzione la piccina stava soffocando a causa di un rigurgito. I genitori hanno subito capito la gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare con l’auto medica e la Croce verde di Fermo che hanno praticato le manovre di rianimazione e disostruzione delle vie respiratorie alla neonata che per fortuna ha ricominciato a respirare. Un sospiro di sollievo anche per i genitori. La piccola è stata trasportata all'ospedale di Fermo per accertamenti.