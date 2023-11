SANT'ELPIDIO A MARE - Tocca i 717mila euro la somma complessiva di multe per violazioni del codice della strada che il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha previsto di emanare per il 2023, stando all’ultimo aggiornamento approvato in giunta nelle scorse settimane. Negli ultimi anni, a pesare di più sono stati i T-Red installati su alcuni semafori per il rilevamento di chi transita col rosso, che hanno inciso per una percentuale maggioritaria.

La quota derivante invece dal superamento dei limiti di velocità è stimata in 77mila euro. Non tutte le contestazioni che portano ad elevare i verbali, però, vengono materialmente incassati ed una quota piuttosto consistente, calcolando le percentuali degli anni precedenti, viene accantonata nel fondo per crediti di dubbia esigibilità. Gli introiti “reali” dovrebbero essere, in base alle stime effettuate, poco più della metà rispetto al totale degli accertamenti. Su questi, la Giunta ha previsto 195mila euro che saranno destinati alla realizzazione di alcuni interventi specifici.

Miglioramento segnaletica

Circa 49mila euro si spenderanno per migliorare la segnaletica stradale, altrettanti saranno investiti per l’acquisto e la manutenzione di mezzi a disposizione della polizia municipale. Ci sono poi 97mila euro da dividere tra il costo per l’assunzione di vigili stagionali, il potenziamento dei servizi notturni, l’acquisto di automezzi destinati ad attività di sicurezza stradale. Per quanto riguarda gli introiti da multe per eccesso di velocità, poco più di 26mila euro serviranno per manutenzioni della sede stradale ed altrettanti saranno versati nelle casse della Provincia, ente proprietario delle strade dove sono state elevate le multe.

I progetti

Quattro, in particolare, i progetti di potenziamento che amministrazione comunale e comando di polizia locale intendono portare avanti. Il primo riguarda servizi di viabilità ed interventi di supporto al recupero di rifiuti abbandonati ed accertamento di reati ambientali. Ci sono poi i servizi tesi ad assicurare la presenza di agenti con servizi appiedati, in centro storico come nelle frazioni, per garantire un più immediato contatto con i cittadini. Terzo obiettivo è quello di incrementare i pattugliamenti ed i controlli sui veicoli, per contrastare i comportamenti stradali pericolosi. Un ultimo progetto, per incrementare la sicurezza percepita, prevede lo svolgimento di incontri con la cittadinanza e favorire l’attività dei gruppi di controllo del vicinato.