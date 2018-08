La Contesa del secchio va alla contrada San Giovanni Grande tifo e pienone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - L’edizione 2018 della Contesa del secchio, una delle rievocazioni storiche più belle e antiche delle Marche, è andata alla contrada San Giovanni guidata da capitan Daniele Antonelli e allenata da Pierpaolo Pierleoni.Gremito come sempre lo stadio Mandozzi dove si sono giocate le partite, tutte ad alta tensione. Molto curato il corteo storico. Seconda la contrada Sant'Elpidio, poi San Martino e Santa Maria.Grande partecipazione sugli spalti e in campo per un'edizione che ha visto davvero una bella presenza di pubblico allo stadio Mandozzi dove si sono giocate le sfide del pozzo tra le contrade.