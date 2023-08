SANT’ELPIDIO A MARE - È stata festa fino all’alba, per i verdi San Martino, al quartier generale di via Boccette, poi per le vie del centro storico, per celebrare la conquista della 71a Contesa del Secchio. Vittoria numero 19 per il cavallo rampante, che pareggia i conti nel palmares con Sant’Elpidio e San Giovanni.

Hanno sollevato il secchio in piazza Matteotti il priore Christian Bernocchi ed il capitano della squadra Riccardo Di Ruscio, protagonista di una prova impeccabile, insieme ai compagni Lorenzo Ciotti, Dimitri Cortellessa, Stefano Franca, Matteo Malaspina, Edoardo Pacini, Ibri Rakipi, Alex Rogani. A guidare la squadra Simone Satulli. In piena notte, come da tradizione, il giro nelle altre sedi di contrada, per un brindisi con gli avversari sconfitti. Tira le somme di una Contesa complicata a livello organizzativo la presidente dell’Ente Contesa, Alessandra Gramigna.

«Credo sia stata una delle edizioni più equilibrate degli ultimi anni – nota la Gramigna – Complimenti alla San Martino che ha meritato il Secchio, è stata la più lucida e continua, a Michele Rogani che centra la vittoria al suo primo anno da presidente. Un plauso però a tutte le 4 squadre perché tutte erano in corsa per il successo prima dell’ultima partita e sono state competitive. È stato un bello spettacolo. Abbiamo dato vita ad un corteggio molto curato, ormai da anni abbiamo scelto una linea tesa a rinunciare magari a qualche figurante, ma garantendo più attenzione ai dettagli. Complimenti a Marco Catini, impeccabile nei panni di mossiere. È stato bellissimo anche il colpo d’occhio sulle tribune, con una colorata e calorosa tifoserie di tutte e 4 le contrade».

Si complimenta anche l’assessore alle manifestazioni storiche Paolo Maurizi: «Ho visto grande apprezzamento dal pubblico per il corteggio, composto ed elegante, l’organizzazione è stata ottima, e c’è stata massima grande attenzione ad evitare spiacevoli disordini. Congratulazioni ai vincitori, ma meritano un plauso tutti i 32 giocatori delle squadre in campo che hanno dato vita ad una sfida ricca di emozioni».