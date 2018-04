Gabriele non ce l'ha fatta: è morto il centauro vittima di un incidente stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - Alcune lunghissime ore a lottare tra la vita e la morte, dopo un impatto spaventoso. Poi la speranza che si spegne, nel cuore della notte. Gabriele Tirabassi, il motociclista vittima di un incidente domenica pomeriggio sulla provinciale Faleriense, a Piane di Montegiorgio, è spirato intorno alle 3.30 di ieri mattina, all’ospedale regionale di Torrette. Ci era arrivato in gravissime condizioni, in elisoccorso, dopo lo scontro con una Fiat 600, condotta da un 85enne del posto.Le vite dei due si sono incrociate lungo la strada. Viaggiava in direzione Mare Gabriele sulla sua Honda, veniva dalla parte opposta e doveva svoltare per imboccare la strada di casa l’anziano a bordo dell’utilitaria con sua moglie. Uno scontro tremendo, il guidatore della 600 è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo, la moglie di 78 anni inizialmente al Murri, poi anche lei a Torrette, viste le serie condizioni in cui versava. Ad avere la peggio, però, è stato il centauro. Si è attivata subito la macchina dei soccorsi, dopo la rovinosa caduta a terra. Il volo verso il capoluogo di regione si è rivelato purtroppo inutile. I traumi diffusi riportati nello scontro non gli hanno lasciato scampo. Tirabassi non ce l’ha fatta. Sull’episodio indagano i carabinieri, d’ufficio è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica con l’ipotesi di omicidio stradale.Il centauro aveva 62 anni, lascia la moglie e tre figlie. Abitava a Sant’Elpidio a Mare, in via Angeli, e poco distante gestiva la sua autocarrozzeria. Un uomo cordiale e disponibile, benvoluto dai suoi concittadini, innamorato sin da ragazzino dei motori.