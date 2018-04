Schianto tra auto e moto Due persone ferite, grave il centauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Ancora un grave incidente stradale, a Piane di Montegiorgio, tra un centauro che era in sella a una Honda e una Fiat 500. II bilancio è pesante con due persone ferite, il più grave è il motociclista, un elpidiense di 62 anni, che dopo le prime cure è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza a Torrette anche se per fortuna non sembra correre pericoli. Il conducente della 500 è stato invece portato a Fermo. Tutte da chiarire ancora le cause dell’incidente che si è verificato sula strada Faleriense nei pressi dell’Eurospin. L’allarme è stato immediato con il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del Soccorso di Monte San Pietrangeli e della Misericordia di Montegiorgio oltre ai carabinieri di Montegiorgio per i rilievi.