Camper, stavolta funziona la corsa ai vaccini: in fila oltre 70 persone, già si prenota un'altra tappa

SANT’ELPIDIO A MARE - Ha registrato una partecipazione oltre ogni attesa il camper vaccinale posizionato dall’Area vasta 4 Asur ieri mattina a Sant’Elpidio a Mare, dopo la sollecitazione da parte del sindaco Alessio Terrenzi. Un appuntamento che si è protratto dalle 8.30 alle 14, al piazzale davanti all’ufficio postale del capoluogo e che ha visto vaccinarsi più di 70 persone.



L’attesa

Si sono messi disciplinatamente in fila, sostenendo anche tempi di attesa abbastanza lunghi nei momenti di maggiore affluenza, per ricevere la somministrazione. Un numero ampiamente superiore a quelli che mediamente il camper vaccinale ha registrato nelle altre giornate in cui è stato attivo nelle diverse località del Fermano. Tutte le dosi a disposizione sono state somministrate e vista la riuscita, si sta valutando già di promuovere una seconda giornata a breve. Soddisfatto il primo cittadino elpidiense, che dopo l’impennata di casi in città delle scorse settimane aveva caldeggiato la presenza del mezzo itinerante, per sensibilizzare alla vaccinazione. «Ringrazio tutti quelli che hanno risposto all’invito, comprendendo che il vaccino è la strada per contrastare il virus. Diverse persone non hanno potuto vaccinarsi perché le dosi disponibili erano esaurite e cercheremo di migliorare, alla luce delle criticità manifestate oggi, per rendere più agevoli le operazioni».



L’impegno

Dal sindaco arriva anche un ringraziamento ai volontari della Protezione civile elpidiense per la collaborazione e ad Asur per aver accolto la richiesta di una seduta del camper a Sant’Elpidio a Mare. Camper che, nelle scorse settimane, ha già effettuato numerose tappe nel Fermano, soprattutto lungo la costa nei giorni più caldi per attirare anche i turisti.

