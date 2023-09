PERGOLA Con la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, in programma le prime tre domeniche di ottobre, tornano i tradizionali raduni camper promossi dalla Pro loco. Nella ‘Città amica del turismo itineran9te’ gli appuntamenti si terranno nei weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare Pergola e le sue eccellenze, invitando chi ama viaggiare in camper a trascorrere un week-end tra bellezza e gusto.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Tartufo bianco pregiato, si riparte con slancio: Pergola promuove la sua fiera



Già arrivano prenotazioni

Ogni anno i raduni camper attirano turisti da tutta Italia e anche per questa edizione stanno arrivando già diverse richieste di partecipazione. La proposta curata dalla Pro loco è ideata per far conoscere la città a 360 gradi. La mattina di sabato 30, giorno di mercato, sarà dedicata all’accoglienza. I volontari della Pro loco saranno a disposizione oltre che per le iscrizioni, anche per fornire informazioni sulla città e il territorio. Quindi nel pomeriggio la visita guidata a chiese e palazzi storici. Dopo la merenda con il tipico Moretto, si andrà ad ammirare il museo dei Bronzi dorati e della città di Pergola. Domenica l’inaugurazione della Fiera con tanti appuntamenti. I camperisti potranno prendere parte anche all’escursione, trekking urbano, di circa 5 chilometri, in programma la domenica per scoprire la rocca, il cimitero e la stazione storica, l’oratorio dell’ascensione al Palazzolo, con aperitivo finale. Va prenotata il giorno precedente. L’area camper attrezzata si trova proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita. Non è possibile perciò riservare posti. Ogni equipaggio si sistemerà liberamente.

La comunicazione dei dati

I partecipanti sono invitati a comunicare i propri dati alla mail info@prolocopergola.it o al numero 3385279018, per permettere una migliore organizzazione. Il programma della Fiera del tartufo è consultabile nella pagina Facebook della kermesse e nel sito fieradeltartufopergola.it.