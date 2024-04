PESARO Rivoluzione della sosta a partire da oggi al mercato settimanale. Con un post sulla pagina social l’assessore all’Operatività Enzo Belloni, annuncia che tutti i martedì di mercato fino alle ore 13, scatta la sosta con disco orario nell’area parking di via Mirabelli. «Attenzione, chi ha ancora l’auto in sosta e i camperisti – avvisa Belloni – dovranno provvedere a spostare i mezzi altrimenti si rischia la multa». Il provvedimento di modifica è stato adottato dal 28 marzo scorso per regolamentare la sosta a rotazione nell’area del San Decenzio. Sosta con disco orario che sarà valida anche nei giorni di mercato straordinario e sempre dalle 9 alle 13 per un massimo di 2 ore.



Idea condivisa



Plaudono al provvedimento gli esercenti e fra loro anche i fratelli Rinaldi di Anva Confesercenti. Da un mese a questa parte, rimarcano, e con la nuova collocazione dei banchi del food e dell’alimentare, la fruizione al mercato è nettamente migliorata. Prossimo step, e forse già entro l’estate, sarà la creazione di una nuova area di sosta per le due ruote, riorganizzando la zona alle spalle dei campetti da basket. È bastato un sopralluogo in uno dei tanti martedì di mercato agli assessori Belloni (Mobilità) e Frenquellucci (Attività Economiche) per vedere quei camper posteggiati in sosta prolungata, che toglievano posti preziosi per la clientela. «Questa ordinanza – spiega l’assessore Belloni – interessa solo l’area nuova ex Fme di fronte al cimitero centrale, e tutto va beneficio dei fruitori del mercato. E’ chiaro che, nel caso specifico, non è possibile per legge ordinare un divieto per camper, ma con l’introduzione del disco orario si limitano quei mezzi anche di residenti lasciati “vita natural durante” sempre nel solito posteggio, e che si è visto rimangono parcheggiati quasi 7 giorni su 7. Ricordo, che ci sono in zona mare fra via La Marca e limitrofe all’area del San Decenzio, posti liberi e oggi gratuiti». Anche se c’è fra i pesaresi, chi fa osservare commentando il post social, che con l’inizio della stagione estiva anche i martedì di mercato e nelle giornate della Stradomenica, i posti liberi nell’ultimo tratto di viale Trieste e del lungogenica inizieranno a scarseggiare. Sono in tanti, anche per gli ambulanti, quei camperesti che lasciano il proprio mezzo, ogni martedì, togliendo almeno 20 posti. Eppure come ad ogni modifica alla viabilità non mancano le lamentele, come quella di un altro residente.



I contrari



«Mi chiedo – scrive Gianni - perché si faccia questa distinzione fra auto e camper, non occupano forse lo stesso rettangolo dentro al parcheggio? Trovo che sia un provvedimento poco equilibrato per chi come me ha un camper e vive in centro e non ha il garage per posteggiarlo». «La richiesta di rotazione con disco orario è stata fatta all’Amministrazione da noi ambulanti – entra nel dettaglio Andrea Rinaldi, referente dell’associazione Anva Confesercenti – sì perché va disincentivata l’abitudine di quanti ad ogni martedì lasciano l’auto in sosta per tutta la mattinata fino al primo pomeriggio, per prendere bici o scooter e spostarsi in centro per lavoro. Almeno il martedì o nei giorni straordinari si lascino i posti in via Mirabelli a beneficio di chi lavora al mercato e di quanti vogliono arrivarci, considerato che su 250 posti totali, spesso fra auto e altri mezzi lasciati h24, si fa presto a rimanere con 100 posti. Ecco perché auspichiamo che questa regolamentazione faciliti quella clientela che arriva anche da fuori città.



Le novità



Ma le novità non sono finite: a breve, e già ne abbiamo parlato con l’ufficio Attività Economiche, metteremo mano all’area conosciuta come area dei campetti da basket del San Decenzio. Tradotto, andremo tutt’intorno a restringere i posteggi rimasti vuoti e raggruppare gli ambulanti, un po' come si è fatto a nord del San Decenzio per l’area dell’alimentare, e andare così a creare una nuova area di sosta per scooter e bici, che abbiamo calcolato insieme agli uffici, darebbe sfogo alla sosta in sicurezza di circa 300 due ruote».