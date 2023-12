Pugni e schiaffi il padre, coltellata alla madre: ma i genitori non lo denunciano. Aggressione a Sant'Elpidio a Mare

SANT'ELPIDIO A MARE - Ha aggredito il padre con pugni e schiaffi, poi ha afferrato un coltello ed ha ferito la madre ad una gamba: i genitori sono dovuti andare al pronto soccorso per curare contusioni e ferite, ma prima hanno chiamato il 112 per cercare di fermare la furia del figlio.

Pugni e schiaffi il padre, coltellata alla madre: ma i genitori non lo denunciano

Un'altra storia di violenza da parte di un figlio contro i genitori: in questo caso si tratta di un 40enne che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate dall'uso di armi.

Nel corso dell'intervento a Sant'Elpidio a Mare, i carabinieri non sono riusciti a recuperare i coltello o altri oggetti utilizzati per l'aggressione, visto che l'uomo se ne era già liberato: i coniugi, invece, sono stati dimessi dall'ospedale con una prognosi rispettivamente di 10 giorni e 15 giorni per "ferite da taglio",ma non avrebbero intenzione presentare querela. Cuore di mamma e di papà. Vista però la gravità dei fatti l'Autorità giudiziaria è stata comunque informata dalla Stazione dei Carabinieri di Sant'Elpidio a Mare che ha proceduto all'attivazione del codice rosso. L'importante azione dei Carabinieri ha permesso di tutelare le vittime e di deferire il responsabile alla giustizia.