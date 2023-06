RAPAGNANO - Una bella manifestazione che ha coinvolto circa 250 partecipanti. Questa è stata la V edizione di Rghiro una randonnée ciclistica nel cuore dei Sibillini organizzata dall’Asd Rghiro con l’alto patrocinio del Comune di Rapagnano – Assessorato allo sport e sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano, comitato provinciale.

L’orario



Fin dalle prime luci dell’alba si sono susseguite le partenze e nonostante le avversità climatiche incontrate durante il tragitto, i partecipanti hanno voluto portare a compimento la loro prova. Quest’anno Rghiro è stata prova valida anche per il Campionato nazionale CSsi Randonnée e questo ha certamente dato ancora di più lustro alla manifestazione. Tre sono stati i percorsi da affrontare, il primo di 205 km che aveva un dislivello di 4.280 metri. La più di mezza di 140 km con 2.400 metri di dislivello mentre e il corto che misurava 105 km e un dislivello di 1.000 metri, facile da affrontare anche per i ciclisti poco allenati.



La festa



Al termine tutti i partecipanti si sono ritrovati presso l’ex circolo Magnum dove è andata in scena la festa finale comprese le premiazioni. Hanno presenziato il sindaco di Rapagnano Elisabetta Ceroni, l’assessore allo Sport Matteo Properzi, l’ex sindaco di Rapagnano Remigio Ceroni, il rappresentante del Csi provinciale Sergio Ricci e il delegato nazionale Giampiero Conti. In gara si può anche scegliere di accorciare il tracciato passando da un tragitto all’altro e per questo prende il nome dialettale di Rghiro, nel senso di torno indietro. Una manifestazione che nel giro di pochi anni ha conquistatol il cuore dei ciclisti e non solo delle Marche.



I risultati



Classifica campionato nazionale Csi Randonnée: 1° New Mario Pupilli 160 punti, 2° Chrono 75 punti e 855 km percorsi), 3° Bici club Sibillini 75 punti e 785 km percorsi. Classifica a squadre più numerose al via – 1° Team Giuliadori, 2° New Mario Pupilli, 3° Tritakatene. Successivamente sono stati premiati gli atleti che sono transitati nelle prime posizioni sulla salita di San Salvatore: Lorenzo Giorgi, Jack Perugini, Alberto Gobbi, Mirco Narcisi, Luca Bonifazi e Silvia Francucci. Infine è arrivato il riconoscimento per il ciclista più giovane, Gianmario Conti, per il diversamente giovane Bruno Carelli e per quello che è arrivato da più lontano, da Veggiano in provincia di Padova, Andrea Tortorelli.