PORTO SANT'ELPIDIO Nuova Collodi entro il 2026, partono i lavori in estate. Queste le rassicurazioni dell’amministrazione comunale. Scadevano lunedì 11 marzo i termini della gara d’appalto affidata alla Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo per la nuova scuola del quartiere Corva, investimento 1,8 milioni di euro che sarà realizzato con i Fondi Sisma. Hanno partecipato 124 imprese e martedì la Commissione esaminatrice ha avviato i lavori per esaminare le offerte e stendere la graduatoria. Ci saranno 30 giorni per le verifiche dei documenti delle ditte partecipanti, quindi seguirà l’aggiudicazione definitiva.

L’iter

«L’iter sta procedendo nei tempi preventivati per realizzare un nuovo plesso che il quartiere attende da tempo – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella e aggiunge – in questi mesi, vista la situazione di emergenza che ci ha costretti a chiudere la vecchia Collodi e cercare una soluzione per proseguire l’anno scolastico, ho incontrato spesso le famiglie e ho notato la grande attenzione per l’edilizia scolastica. Da bando si prevede il completamento del cantiere entro 300 giorni dall’inizio dei lavori – continua il sindaco –. Considerando eventuali ritardi possiamo dire che entro due anni la Corva avrà la sua nuova scuola e interverremo per alcune migliorie al progetto. L’obiettivo è garantire una struttura ideale per le esigenze degli alunni che, nel frattempo, termineranno quest’anno scolastico nei locali del Centro sociale Cretarola».

Le scuole

Sono 83 bambini dislocati al centro dell’associazione di quartiere, dopo che un sopralluogo tecnico ha evidenziato la pericolosità della vecchia scuola. Anche Cretarola è una soluzione tampone, tanto che l’amministrazione comunale ha trovato un nuovo immobile per il prossimo anno, sulla statale nei pressi del ponte del Palo, una struttura che dovrà ospitare i bambini delle elementari nell’attesa che si edifichi il nuovo edificio. La struttura al ponte del Palo è di recente costruzione, superficie di 600 mq dove saranno collocate 6 aule più spazi ricreativi e mensa. All'esterno parcheggi e spazi all’aperto per l'intervallo. Non saranno necessari lavori strutturali importanti, serviranno solo interventi di adeguamento degli impianti e di divisione degli spazi interni. In quanto alla nuova scuola alla Corva, invece, saranno costruiti due edifici connessi, con un piano seminterrato e uno fuori terra, una corte centrale e una terrazza vista mare. Ci saranno aule di 47 mq ognuna di superfice, locali per il ricevimento degli insegnanti, mensa e deposito e si aggiunge un openspace per attività integrative. Sarà installato un impianto fotovoltaico sui tetti per l’autosufficienza energetica. Completati tutti i passaggi procedurali per l’aggiudicazione dell’appalto, si prevede l’avvio del cantiere entro l’estate.