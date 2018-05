Imbrattati nella notte i murales delle casette di legno dei pescatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO Vandali imbrattano le casette di legno dei pescatori nella notte. La rabbia dell’assessore al turismo Milena Sebastiani: «Hanno fatto uno schifo». Scarabocchi, barchette a vela, scritte in inglese maccheronico, tutto a coprire, imbruttire, rovinare i disegni dei giovani artisti che si erano impegnati nel progetto sulla street art e che attraverso l’ambito territoriale hanno coinvolto tre assessorati di tre comuni.Con Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. “Traditore” si legge e altre parole messe lì solo per rovinare. Dopo il muraglione di viale Europa il progetto sull’arte di strada per dar voce ai giovani e alla loro capacità di esprimersi con le bombolette spray Sebastiani ha inteso allargare il progetto sul lungomare sud per disegnare le casette di legno dei pescatori. Hanno lavorato al progetto i centri “La Tela del ragno” e “Alta Tensione” e Sebastiani evidenziava per l’occasione «cerchiamo di indirizzare risorse in questo settore molto importante e siamo contenti perché c’è stato molto interesse». Non sono passati tre giorni da quando i ragazzi dell’arte di strada hanno finito di dipingere che sono arrivati i vandali a rovinare tutto.